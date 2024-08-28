Kahvehaneye elleri cebinde gelip husumetlisini bıçakladı

Manisa'daki olay dün 23.25 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yaprak, kahvehaneye gelip, husumetli olduğu işletmeci Eyüp Deniz'in masasına yöneldi. Yaprak, yanında getirdiği belinde olan bıçağı Deniz'in göğsüne sapladı. Olayın şokuyla Deniz, Yaprak'ın elinden tutmaya çalıştı. Deniz, kendisini kahvehanenin dışına atarken, şüpheli ise olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçan Mehmet Yaprak ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yaprak bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Yaprak'ın rahat tavırlarıyla elleri cepte kahvehaneye girdiği, ardından belindeki bıçağı çıkarıp, işletmeci Eyüp Deniz'in göğsüne sapladığı, sonrasında ise yaşanan panik anları yer aldı.