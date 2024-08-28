yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

Kahvehaneye elleri cebinde gelip husumetlisini bıçakladı

Manisa'da kahvehaneye elleri cebinde gelerek Mehmet Yaprak (39) husumetli olduğu işletmeciyi Eyüp Deniz’i (45) göğsünden bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Yaprak tutuklandı, Deniz’in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İzmir’de akılalmaz görüntü! Herkesin ortasında ilişkiye girdiler
İzmir'de akılalmaz görüntü! Herkesin ortasında ilişkiye girdiler 27.08.2024 14:28:50
İzmir’de baba vahşeti
İzmir'de baba vahşeti 27.08.2024 14:28:50
Polis ile minik arasında güldüren diyalog: Kask takmadı çizgi film yasağı yedi
Polis ile minik arasında güldüren diyalog: Kask takmadı çizgi film yasağı yedi
Yardım etmek için durdu motosiklet hırsızı olduğunu anladı! Polise teslim etti
Yardım etmek için durdu motosiklet hırsızı olduğunu anladı! Polise teslim etti
Hamile eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven câni tutuklandı
Hamile eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven câni tutuklandı
İzmir’de Konak Pier’den dumanlar yükseliyor
İzmir'de Konak Pier'den dumanlar yükseliyor
Bozcaada’da otluk alanı ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada
Bozcaada'da otluk alanı ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada
Muğla’da düğün salonunda ’yan baktın’ kavgası! Sandalye ve şişeler havada uçuştu
Muğla'da düğün salonunda 'yan baktın' kavgası! Sandalye ve şişeler havada uçuştu
İzmir Valisi Elban’dan İzmir yangını ile ilgili açıklama
İzmir Valisi Elban'dan İzmir yangını ile ilgili açıklama
Muğla’daki orman yangınları kontrol altında | Video
Muğla'daki orman yangınları kontrol altında | Video
Yunus timleri İzmir’de denetimde: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Yunus timleri İzmir'de denetimde: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Karşıyaka ve Urla yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı duyurdu: İzmir Karşıyaka ve Urla yangınları kontrol altında
İzmir’deki yangınlar söndürüldü mü? İşte bölgedeki son durum...
İzmir'deki yangınlar söndürüldü mü? İşte bölgedeki son durum...
VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'daki olay dün 23.25 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yaprak, kahvehaneye gelip, husumetli olduğu işletmeci Eyüp Deniz'in masasına yöneldi. Yaprak, yanında getirdiği belinde olan bıçağı Deniz'in göğsüne sapladı. Olayın şokuyla Deniz, Yaprak'ın elinden tutmaya çalıştı. Deniz, kendisini kahvehanenin dışına atarken, şüpheli ise olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası kaçan Mehmet Yaprak ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Yaprak bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Yaprak'ın rahat tavırlarıyla elleri cepte kahvehaneye girdiği, ardından belindeki bıçağı çıkarıp, işletmeci Eyüp Deniz'in göğsüne sapladığı, sonrasında ise yaşanan panik anları yer aldı.

EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de kaçak göçmenleri taşıyan otobüs alev alev yandı
İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan otobüs alev alev yandı
Bir Gece Masalı 1. bölüm fragmanı izle
Bir Gece Masalı 1. bölüm fragmanı izle
İzmir’de akılalmaz görüntü! Herkesin ortasında ilişkiye girdiler
İzmir'de akılalmaz görüntü! Herkesin ortasında ilişkiye girdiler
İzmir’de baba vahşeti
İzmir'de baba vahşeti
Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi tüm Müslümanların zaferi
Başkan Erdoğan: Malazgirt Zaferi tüm Müslümanların zaferi
Son Dakika... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Son Dakika... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar