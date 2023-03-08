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    Kalp krizi geçiren taksicinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı

    Giriş Tarihi: 08.03.2023, 18:10

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki ticari taksi sürücüsü kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir motosiklete çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

    Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletli çarptı, ardından durdu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, sürücüyü hastaneye sevk etti. Sürücüye kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

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