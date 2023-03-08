Kalp krizi geçiren taksicinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki ticari taksi sürücüsü kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bir motosiklete çarptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.