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Kan donduran kaza karı-kocayı böyle hayattan kopardı!

Kontrolsüz geçişin yol açtığı feci kazada hayatını kaybeden çiftin son anları güvenlik kamerasına yansıdı; yaralıların başından ayrılmayan kamyonet sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde süt toplama kamyonetiyle çarpışan sepetli motosikletteki çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kontrolsüz geçiş nedeniyle meydana gelen kazaya karışan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Eşenler Mahallesi Dere Sokak'taki Eskere Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Besicilerden süt toplamak için her gün aynı güzergahı kullanan Koray Y. yönetimindeki 20 AED 269 plakalı kamyonet, tali yoldan anayola çıkan 65 yaşındaki Şaban Ali Koku'nun kullandığı 20 K 7548 plakalı sepetli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şaban Ali Koku ile sepetinde yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki eşi Safiye Koku yola savruldu. Safiye Koku olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Şaban Ali Koku ise ağır yaralandı.

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