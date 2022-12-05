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    Yeniasır TV Yaşam Kavgayı ayırırken canından oldu! Kan donduran anlar kamerada

    Kavgayı ayırırken canından oldu! Kan donduran anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 05.12.2022, 12:56

    Uşak'ta bar çıkışı 2 grup arasında çıkan kavgayı engellemeye çalıştığı iddia edilen oto galerici Mustafa Hökeoğlu (35) tabancayla vuruldu. Hökeoğlu, hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mustafa Çakır (25) yakalanıp tutuklandı.

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    Korkunç olay saat 02.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolundaki barda meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışında 2 grup arasında kavga çıktı. Bu sırada Mustafa Çakır, kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu'nu tabanca ile bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    1 çocuk babası, oto galerici Hökeoğlu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Çalışma başlatan jandarma, Mustafa Çakır ile Mehmet K.'yi (27) Sivaslı ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

    2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hökeoğlu gibi oto galerici olduğu belirtilen Çakır tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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