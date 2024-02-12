Kim Milyoner Olmak İster’e Filistin sorusu damga vurdu! Yanlış bilinen gerçek bir kez daha ortaya serildi

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana başına kilitledi.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Doğrusoy, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. İkinci baraj sorusuna da kolaylık gelen yarışmacı, 200 bin TL'lik soruyu da gördü.

ÜNLÜ SUNUCUDAN İSRAİL'E TEPKİ!

Doğru cevap olan 'A-1'in açıklanmasının ardından ünlü sunucu İsrail'e tepkisini dile getirdi."CİDDİ BİR DİRENİŞ VAR"

Kenan İmirzalıoğlu, "İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var" dedi.

"BİR AN EVVEL SON BULSUN"

Ayrıca ünlü sunucu, "İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler, bu konuda sessiz kalabiliyor kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. İnşallah bu bir an evvel son bulur" ifadelerini kullandı.