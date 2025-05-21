Köyceğiz’de köpek saldırısına uğrayan çocuğun ailesi konuştu
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun ailesi, olayın tüm sorumluları hakkında şikâyetçi olacaklarını, çocuklarının fiziksel yarasının iyileşeceğini fakat yaşanan travmanın ömür boyu süreceğini ifade ettiler. Yaralanan çocuğun dedesi Abdülrezzak Polatoğlu "Sokak köpeklerine kim sahip çıkıyorsa evlerinde beslesin. Evinde besleyemiyorsa sokaktaki hiçbir canavara sahip çıkmasınlar. Onlara sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır" dedi.