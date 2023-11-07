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    Yeniasır TV Yaşam Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle | Video

    Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle | Video

    Giriş Tarihi: 07.11.2023, 16:41

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın Kuruluş Osman'ın 135. bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Osman Bey'in Moğollar'a karşı planı nedir? Saadet Hatun amacına ulaşabilecek mi? Bayındır Bey için yolu sonu mu geliyor? Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı heyecan uyandırdı.İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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    Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

    Osman Bey, çalınan hazinenin ardından vergiyi nasıl ödeyecektir?

    Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

    Hatunlar arasında işler karışıyor!

    Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

    Saadet Hatun'un yeni hedefi: Holofira!

    Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

    Bala Hatun, oğlu için neler yapacak?

    Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrenir. Fatma'ya göre Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a aşıktır. Bala Hatun bunun bir tuzak olabileceğini düşünür. Bala Hatun oğlu için ne yapacaktır? Gonca'ya karşı tavrı ne olacaktır?

    Cerkutay, Boran Bey'in yanında!

    Cerkutay, Boran'ın yaralanma haberini almıştır. Boran'ın durumu ağırdır. Cerkutay onu görmeye gider. Cerkutay'ın Osman Bey ve alplarla arasındaki buzlar eriyebilecek midir?

    Söğüt'te yangın!

    Üstat Gera dur durak bilmez. Söğüt'ü kana bulayacaktır. Üstat Gera'nın adamları yangını başlatmıştır. Alaeddin Bey ve Bala Hatun bu yangını söndürebilecek midir?

    Osman Bey, Moğol cenderesinden kurtulabilecek mi?

    Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey ummadığı bir şeyle karşılaşır. Moğol Komutanı altınları alacaktır fakat Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktur. Osman Bey Moğol'un elinden kurtulabilecek midir?

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