Kütahya'da 3 ayrı trafik kazası kamerada!

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, şehir güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde İstasyon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası şehir güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayda geçen kazaların nedeninin kurallara uymama ve dikkatsizlik olduğu görüldü.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar tarafından kaydedilen kazalarda can kaybı olmazken kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.