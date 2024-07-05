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Kütahya'da akılalmaz olay! Çocuklar park halindeki minibüsü ateşe verdi

Kütahya'da yaşları 7 ve 9 olan iki çocuk tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü yaktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede sönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

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