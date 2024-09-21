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Kütahya'da 'inmeyen helikopter' paniği! İşin aslı bakın ne çıktı | Video

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde uzun süre havada sabit kalan helikopter çevredekileri heyecanlandırdı. Vatandaşlar 112'ye ihbarda bulunurken helikopterin neden bölgede olduğu ortaya çıktı.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesi semalarında uçan helikopter, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

Domaniç ilçe merkezi üzerinde uzun süre havada sabit kalan bir helikopter, vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. Yüksek gerilim hattı üzerinde uçan helikopteri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "İnemeyen bir helikopter" olduğu yönünde ihbarda bulundu. Edinilen bilgiye göre, helikopterin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına bölgedeki yüksek gerilim hattı direklerinin GPS konumlarını almak üzere uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yapılan ihbarların ardından herhangi bir tehlike olmadığı açıklanırken, helikopterin çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

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