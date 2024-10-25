Lastik botta önce patlama sonra yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Koyu'nda açık denizdeki bota binen Mehmet N.Y. botu çalıştırmak istedi. Bakımdan yeni çıktığı öğrenilen botta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Çıkan yangının ardından botun kaptanı Mehmet N.Y. denize atladı. Kaptan denize atladığı esnada botta patlama meydana geldi.

Denize atlayan kaptanın yardımına çevredeki denizciler koştu. Kaptan başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev alev yanan bot, başka bir tekneyle kıyıya çekilmeye çalışılırken suya gömülerek battı. Sahil Güvenlik ekipleri, kaptanın ifadesine başvurdu.