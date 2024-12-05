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Maç sırasında iki takım birbirine girdi, tekmeler yumruklar havada uçuştu

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda amatör lig karşılaşmasındaki iki takım birbirine girdi. Yavaş hareket edilerek zaman geçirildiğini öne süren takım oyuncuları karşı takımla tekmeli yumruklu kavga etti.

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Afyonkarahisar 1'inci Amatör Lig C Grubu'nda Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor 1 Aralık'ta karşı karşıya geldi. Maçın 45'inci dakikasında Demirçevre Spor futbolcularının serbest vuruş öncesi topu alarak zaman geçirmeye çalıştığını kızan Dinar Belediyespor hakeme ve futbolculara tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasındaki sözlü atışma kavgaya dönüşürken, futbolcular bir anda tekne ve yumruklarla birbirlerine girdiler.

Futbolcuları ayırmak için 2 takımın teknik ekibi, yöneticileri ve polis sahaya girdi. Polis ve yöneticilerin kavgayı ayırmasının ardından hakem, Dinar Belediye Spor ile Demirçevre Spor'un sahadaki 5'er, yedek kulübesindeki 2'şer futbolcusuna kırmızı kart gösterdi. Liderlik mücadelesi veren 2 takımın maçı, skandal görüntülerin yaşanması üzerine tatil edildi. Öte yandan olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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