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Manisa'da fabrika bahçesinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Manisa'da sabah saatlerinde kağıt fabrikasının bahçesindeki ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmındaki bir kağıt fabrikasının bahçesinde, saat 09.30 sıralarında ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede yayıldı. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

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