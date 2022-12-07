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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da park halindeki araç alevlere teslim oldu! -video

    Manisa'da park halindeki araç alevlere teslim oldu! -video

    Giriş Tarihi: 07.12.2022, 16:53

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki araç gaz kaçağından alev aldı. Telaşlı sürücü can havliyle araçtan kaçarken, imdadına soğukkanlı esnaf koştu. İş yerinden getirdiği yangın tüpüyle alevlere müdahale eden esnaf Evren Erdil, yangını söndürmeyi başararak yaşanabilecek faciaların önünde geçti.

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    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir otomobil gaz kaçağından meydana gelen sorundan dolayı alev aldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü araçtan inerek kaçarken, soğukkanlı esnaf yangını söndürdü.
    Olay, Turgutlu'da meydana geldi. Park halindeki otomobilini çalıştırmaya çalışan sürücü bir anda yaşanan patlama sesiyle aracından inerek uzaklaştı. Çevredeki esnaftan Evren Erdil, iş yerinde bulunan yangın tüpünü kullanarak motor kısmından alev alan araç yangınını söndürmeyi başardı. İHA muhabirine konuşan esnaf Evren Erdil, "Arkadaşı tanımıyorum, otomobiline bindi kontağı birkaç defa çevirdi, sanırım ikinci ya da üçüncüde bir anda patlama sesi duyduk. Hemen yangın söndürme tüpümüzü alıp alev alan bölgeye tuttum, o an yangını söndürüp itfaiyeye haber verdik. Belki de olabilecek facia önlendi, yangın söndürme tüpünün mutlaka her iş yerinde, otomobilde hatta evlerimizde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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