Manisa’da TIR minibüse çarptı: Minibüs takla attı, 1 yaralı | VİDEO

Manisa'nın Salihli ilçesinde TIR'ın çarptığı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek menfeze çarpıp, takla attığı anlar, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00'da İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Ş.G. (59) idaresindeki 50 ET 059 plakalı TIR, A.A.'nın (48) kullandığı 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Boş olduğu belirtilen minibüs, menfeze çarpıp, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, servis minibüsü sürücüsü A.A.'yı Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anının başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği, minibüsün menfeze çarpıp, takla attığı yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.