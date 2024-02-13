Meteoroloji uyarmıştı! Çeşme'de cadde ve sokaklar beyaza büründü

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü. İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.