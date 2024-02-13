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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji uyarmıştı! Çeşme'de cadde ve sokaklar beyaza büründü

    Meteoroloji uyarmıştı! Çeşme'de cadde ve sokaklar beyaza büründü

    Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'nin İzmir'e yaptığı uyarıların ardından Çeşme ilçesindeki sağanak yağış beraberinde doluyu getirdi. Dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

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    Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü. İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

    Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi.

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