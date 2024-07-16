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Mine Elmas'ın yangın sırasında çektiği video yürek dağladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatını kaybetti. Yangında alevlerin arasında kalan Mine Elmas ölmeden önce kurtarılmayı beklediği anlarda çektiği videoyla yürekleri dağladı. Görüntülerde, talihsiz kadının "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var." ifadeleri yer alıyor.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hilmi Coşkunöz'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

YANGIN ESNASINDA ÇEKTİĞİ SON VİDEO YÜREK YAKTI:

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın korku dolu yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı. Görüntülerde Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" dediği duyuluyor. Ayrıca Elmas'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de Hilmi Coşkunöz'ün çocuğu ile eşi Simay'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

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