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    Yeniasır TV Yaşam Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

    Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

    Giriş Tarihi: 05.07.2023, 18:56

    İzmir’in Tire ilçesinde üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Olay, Tire'nin Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, iple motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdu. Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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