Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

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İzmir’in Tire ilçesinde üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.