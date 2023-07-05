Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

İzmir’in Tire ilçesinde üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Tire'nin Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, iple motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdu. Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.