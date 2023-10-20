Motosikletli kadın kasksız yakalandı! Polisleri çileden çıkardı

Kuşadası'nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücünün davranışları karşısında çileden çıktı. Motosiklet sürücüsü, bölgeye çağrılan kadın polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşların da tepki gösterdiği kadın sürücüye, değişik maddelerden 3 bin 289 TL para cezası kesildi.Olay, Kuşadası ilçe merkezinde yaşandı. Günlük rutin kontrollerini yapan trafik polisleri, kask takmadan trafikte motosikleti ile seyreden B.U. isimli kadını durdurdu. Polis memurlarını kendisine kaba davranmakla suçlayan B.U., 'ben kadınım' diyerek polislere hakaretler savurmaya başladı. Oldukça gergin görünen kadının sokak ortasında polislere bağırıp çağırması üzerine bazı vatandaşlar kadına tepki gösterdi.Kendi rızasıyla karakola gitmek üzere ekip otosuna binmeye razı olmayan B.U.'ya kadın olduğu için dokunulmadı ve olay yerine kadın polis çağrıldı. B.U., bu defa kendisini gözaltına almak için olay yerine gelen kadın polise de 'kızım sen manyak mısın' diye bağırmaya başladı. Polisleri adeta çıldırtan B.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisler kendilerine hakaret ettiği için kadından, kadın sürücü de kendisine kaba davranıldığı iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu.Bu arada B.U.'ya trafik kanununun değişik maddelerinden 3 bin 289 TL trafik cezası kesilirken, uygulama kapsamında 46 sürücüye toplam 91 bin 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.