Muğla açıklarındaki deprem sonrası uzmanından uyarı: Tehlikeli bir bölge! 9'a kadar çıkabilecek deprem potansiyeli var

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