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Yeniasır TV Yaşam Muğla açıklarındaki deprem sonrası uzmanından uyarı: Tehlikeli bir bölge! 9'a kadar çıkabilecek deprem potansiyeli var

Muğla açıklarındaki deprem sonrası uzmanından uyarı: Tehlikeli bir bölge! 9'a kadar çıkabilecek deprem potansiyeli var

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre gece saatlerinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde vatandaşlar panik yaşarken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken açıklamalarında bulundu. Ersoy "Yunanistan'a ait ve deprem potansiyeli çok yüksek bir bölge. Burada 9'a kadar varan büyüklüklerde deprem tehlikesi var" dedi.

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