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Muğla'da can pazarı: Freni patlayan tur otobüsü dehşet saçtı:

Son dakika haberleri... Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde freni patlayan tur otobüsü park halindeki 3 araca ve bir ikamete çaptı. Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Muğla'daki kaza, Ula Akyaka girişinde meydana gelmedi. Edinilen bilgiye göre, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca ve ardından bir ikamete çarparak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı.Son verilere göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bu arada, kaza sonrası sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bu arada, kaza nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de ek tedbirler alındı.

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