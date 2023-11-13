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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

    Muğla'da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi

    Giriş Tarihi: 13.11.2023, 15:04

    Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan sağanak yağış Muğla'da sele neden oldu. Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda meydana gelen sel yolları dereye çevirirken mahsur kalan 15 tatilci tahliye edildi.

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    Ortaca'nın Gökbel Mahallesi'nin Kargıcak Koyu'nda bugün saat 11.00 sırasında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalan 15 kişi tahliye edilirken, sel sularının savaş alanına çevirdiği yollar temizlenmeye başlandı.

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