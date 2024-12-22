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Muğla'da helikopterin hastaneye çarpma anı ortaya çıktı | video

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düşmeden önceki son görüntüsü ve çarpma anı ise ortaya çıktı.

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpan helikopter, yandaki boş alana düştü.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en süt katına çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışan olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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