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Muğla’da kaydedildi! Heyecan yaratan görüntüler

Muğla'da karakulak, bozayı, alageyik ve su samuru gibi birçok yaban hayvanı, ormanlara yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, bu çalışmalarla yaban hayatı popülasyonunu ve yayılım alanlarını izliyor.

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Muğla'da karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, ormana yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor.

Hayvanların beslenme alanları çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor.

Muğla genelinde ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

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