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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da korkunç olay! Deniz paraşütünün ipi kopunca otel bahçesindeki ağaca düştüler

    Muğla'da korkunç olay! Deniz paraşütünün ipi kopunca otel bahçesindeki ağaca düştüler

    Giriş Tarihi: 21.07.2023, 12:54

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağladıkları paraşütün ipi kopması sonucu otelin bahçesinde ağaca düşen iki kişi zor anlar yaşadı. Talihsiz kişiler itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yara almadan kurtarılarak ağaçtan indirildi.

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    Muğla'nın Marmaris'in İçmeler Sahili'nde dün saat 20.00 sıralarında Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, 'parasailing' yapmak için sürat teknesine bağlı paraşütle havalandı. Ancak bir süre sonra ipin kopması ve rüzgarın da etkisiyle Taşkaya ve İşleyen, otelin bahçesindeki ağaca düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen itfaiye erleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan indirildi.

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