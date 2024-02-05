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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da korkunç son! Beton mikserinin çarptığı Ecenur hayatını kaybetti | Video

    Muğla'da korkunç son! Beton mikserinin çarptığı Ecenur hayatını kaybetti | Video

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Ecenur Gütür, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde, önceki akşam 20.30 sıralarında yaşanan kazada B.B.'nin kontrolündeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e (21) çarptı.

    Beton mikserinin altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınanGütür, müdahalelere rağmen bugün saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetti.

    Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü B.B. ise Gütür'ün ölümünden önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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