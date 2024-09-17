yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam

Muğla'da nefes kesen operasyon! Göçmenleri öyle bir yere saklamışlar ki...

Muğla'nın Ula ilçesinde ihbar üzerine durdurulan kapalı kasa bir kamyonette yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin araç içerisinde saklandığı yer ise 'pes' dedirtti.

İzmir’de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye yakalandı | Video
İzmir'de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye yakalandı | Video
İzmir’deki minibüs şoförü cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı
İzmir'deki minibüs şoförü cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı
Narin’in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor
Narin'in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor
İzmir’de 2 iş yerine ateş yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de 2 iş yerine ateş yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Manisa’da lisede dehşet anları! Okul müdürüne silah doğrulttu
Manisa'da lisede dehşet anları! Okul müdürüne silah doğrulttu
Gençler kapalı otobüs durağını ringe çevirdi!
Gençler kapalı otobüs durağını ringe çevirdi!
Jandarmayı görünce donakaldılar! Aydın’da tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı
Jandarmayı görünce donakaldılar! Aydın'da tarihi eser kaçakçıları böyle yakalandı
Muğla’da hortum çıktı
Muğla'da hortum çıktı
İzmir sağanağa teslim oldu! Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı
İzmir sağanağa teslim oldu! Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı
Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne milyonluk Körfez cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne milyonluk Körfez cezası
MSB’den 102. yıla özel paylaşım! ’Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu’
MSB'den 102. yıla özel paylaşım! 'Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu'
Türkiye’yi ağlatan Narin’e veda! Doğduğu köyde son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'yi ağlatan Narin'e veda! Doğduğu köyde son yolculuğuna uğurlandı
İzmir’de dalgıçlardan 9 Eylül kutlaması! Su altında Türk bayrağı açtılar
İzmir'de dalgıçlardan 9 Eylül kutlaması! Su altında Türk bayrağı açtılar
VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Ula ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasalı bir kamyonette yapılan aramada, gizli bölmede saklanan 5 kaçak düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Marmaris'e kapalı kasa kamyonetle kaçak düzensiz göçmen taşındığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan araç, Gökova Kavşağı'nda durduruldu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı detaylı aramada, aracın içerisinde gizlenmiş bir bölmede 4'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 5 kaçak düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

EN YENİ VİDEOLAR
İzmir’de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye yakalandı | Video
İzmir'de sokakta yürüyen kadını taciz etmişti! O motokurye yakalandı | Video
İzmir’deki minibüs şoförü cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı
İzmir'deki minibüs şoförü cinayetinde kamera kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Gazze için Boykot paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Gazze için "Boykot" paylaşımı
Başkan Erdoğan: Suç işleyenin yeri sokaklar değil
Başkan Erdoğan: Suç işleyenin yeri sokaklar değil
Narin’in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor
Narin'in annesinin o sözleri şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor
Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı izle
Bir Gece Masalı 3. bölüm fragmanı izle