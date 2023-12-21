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    Muğla'da otobüs şoförü, fenalaşan hamile kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

    Giriş Tarihi: 21.12.2023, 09:44

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçtiğimiz günlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne binen ve rahatsızlanan hamile kadın, şoför tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümüne götürüldü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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    Muğla'nın Menteşe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünde rahatsızlanan hamile kadın, otobüs şoförü ve yolcuların yardımı ile hastaneye yetiştirildi.
    Olay 15 Aralık 2023 tarihinde Menteşe ilçesinde meydana geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Tıp Fakültesi arasında sefer yapan İbrahim Karabulut yönetimindeki 48 AHY 324 plakalı Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsü TOKİ istikametine seyrederken araçta bulunan hamile bir kadın rahatsızlandı. Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan hamile kadını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

    Araçta baygınlık geçiren ve hamile olduğunu söyleyen vatandaş, şoför tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümüne götürüldü. Araç büyük olduğu için gidebildiği yere kadar giden otobüsteki kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

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