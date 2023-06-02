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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video

    Muğla'da tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu! Panik anları kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 02.06.2023, 11:56

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde, suya indirilmek üzere olan bir tekneye bağlı iki vinçten birinin zinciri kopunca büyük panik yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Kıyıda bakımı yapıldığı öğrenilen bir tekne, yaz sezonu öncesi kanala indirilmek için iki adet kamyon vinç ile suya indirilmek için zincirlerle bağlandı.
    Teknenin bulunduğu karadan vinç yardımı ile havaya kaldırılarak kanala indirilmesi esnasında vince bağlı zincirlerden birisi büyük bir gürültüyle koptu. Tekneye bağlı zincirlerden biri koparken, diğer vince bağlı zincirin kopmaması faciayı önledi.

    Teknenin suya indirilişini cep telefonu videosu ile anbean çekilirken, bir vatandaşın 'biliyordum böyle olacağını' diyerek, panik anının sesleri duyuldu.

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