Muğla’da yaban domuzları şehir merkezini mesken tuttu. O anlar kameraya yansıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseye aldırış etmeden dolanan ve sürü halinde şehir merkezine inen yaban domuzları, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Çareyi korna basmakta bulan sürücülerin yoldan geçme çabası boşa çıkarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son günlerde şehre inen yaban domuzu sayılarında artış yaşanırken, cadde ve sokakları domuzlar istila etmeye başladı. Son olarak Armutalan Mahallesi'nde şehir merkezine inen domuz sürüsü, etrafındakilere aldırış etmeden cadde ve sokakta yürüdü. O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde yiyecek aradığı düşünülen yaban domuzlarının araç sürücülerinin yoldan geçmek için çaldıkları kornaya bile aldırış etmedikleri yer aldı. Yoldan geçebilmek için çareyi korna basmakta bulan sürücülerin çabası ise boşa çıktı. Yaban domuzlarının yoldan geçmesini bekleyen sürücüler daha sonra yollarına devam edebildi.

Gece gündüz fark etmeksizin yaban domuzlarının şehir merkezinde, hiçbir şeye aldırış etmeden sürüler halinde gezerek sokakları mesken tuttuğunu ifade eden vatandaş, özellikle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığına dikkat çekti. Ayrıca bir anda yola çıkan domuz sürülerinin trafik kazalarına sebebiyet verdiği belirtilirken, sürücülerin de dikkatli olması gerektiği çağrısı yapıldı.