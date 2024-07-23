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Muğla'ya gelen Rus fenomen kazada hayatını kaybetti! Kazadan önce çekilen video ortaya çıktı

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina çıktığı dünya turuna Muğla'ya geldi. Milas'da motosikletli Onur Obuk ile çarpışan ünlü fenomen hayatını kaybetti.

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Muğla'daki kaza, dün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Savrulan motosikletler bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın öncesinde sürüşe hazırlık aşamasında Obuk'un sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı.

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