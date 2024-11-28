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Nefes borusuna yumurta kaçan öğretmeni Heimlich Manevrası kurtardı

Manisa'da okulda yemek yediği sırada nefes borusuna yumurta kaçan 27 yıllık öğretmenin hayatını müdür yardımcısı kurtardı. Heimlich manevrası ile kurtarılan öğretmenin o anları kaydedildi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan 27 yıllık öğretmen Nazım Barış Aksoy 26 Kasım günü öğle arasında Öğretmenler Odasında yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan yumurta parçası sonrası biranda yerinden fırlayarak okul koridorunda çaresizce hareketler yapmaya başladı. O sırada öğretmenlerden biri Aksoy'a müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan panik anları sırasında Öğretmenler Odasının hemen karşısındaki Okul Müdür Yardımcısı Enes Geyik, öğretmen Aksoy'u odaya alarak Heimlich manevrasını doğru bir şekilde yaparak hayat kurtardı.

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