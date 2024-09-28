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Öğretmen nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Afyonkarahisar’da annesi ağabeyinin öğretmeniyle konuşurken 4 yaşındaki çocuğun ağzındaki şeker nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden Müdür Yardımcısı Uğur Avcı yaptığı Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.

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Afyonkarahisar'da, Işıklar beldesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.R. isimli 4 yaşındaki çocuk annesi ile birlikte okulda eğitim gören ağabeyinin durumunu görüşmek üzere annesi ile okula geldi. Anne okulun Müdür Yardımcısı Uğur Avcı ile görüştüğü sırada küçük çocuk ağzına şeker aldı.

Şeker bir anda M.R.'nin boğazına kaçtı. Durumu fark eden Avcı ise 3 defa Heimlich manevrası yaparak küçük çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Avcı'nın şekeri çıkarmak için yoğun uğraş verdiği görüldü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar küçük çocuğun hayatını kurtaran Avcı'dan övgü ile bahsetti.

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