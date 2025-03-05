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Otomobil markete daldı, ezilmekten son anda kurtuldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete daldı. Market çalışanının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yol üzerinde hızla ilerleyen 01 B 6197 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir markete daldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

MARKET ÇALIŞANI CANINI ZOR KURTARDI
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda sürücünün aracıyla yol üzerinde hızla ilerlediği sırada, hakimiyetini kaybederek bir anda markete girdiği görülüyor. O sırada markette çalışan bir kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.
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