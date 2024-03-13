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Özel, İzmir'e çektirdikleri trafik çilesini itiraf etti! AK Parti tarafından yapılan projeyi övdü

CHP lideri Özgür Özel, konuşması sırasında İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti. Özel, “Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak” dedi. Özel’in ballandıra ballandıra AK Parti’nin yaptığı projeyi anlatmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “"Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen İzmir de hizmetsizliğe ve vasat yönetime mahkum edilmiş durumda. Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bitmek bilmedi... Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı da tescillenirken, konsere verilenler paralarla İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi.

ÇİLEDEN ÇIKARAN TRAFİK SORUNU
İzmirlileri çileden çıkaran bir diğer sorun ise bitmek bilmeyen çilesi oldu. . Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İTİRAF
CHP'nin vasat yönetimine tepkiler yağmaya devam ederken, CHP lideri Özgür Özel'den tarihi bir itiraf geldi.

Özel, CHP'li belediyenin yönetimindeki İzmir'de trafik çilesinin yaşandığını itiraf ederek, "Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak" dedi.

AK PARTİ'NİN DEV ESERİNİN FAYDASINI ANLATTI

Öte yandan Özgür Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesini sağlayan Sabuncubeli Tüneli'ni AK Parti yapmıştı.

Sabuncubeli Tüneli, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5'a ulaştığı kesimde, küçük kurpları ortadan kaldırarak yol eğimini tünel içinde %1,5'a indirmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir.

AK PARTİ YAPAR SEN 'KEYFİNİ ÇIKAR'

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in Sabuncubeli Tüneli'ne yönelik övgü dolu sözleri için teşekkür etti. İnan, "Tarihi İtiraf! Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." dedi.

Diğer yandan, Özel'in itirafı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın İzmirlilerin trafik çilesine yönelik hazırladığı reklam filmini akıllara getirdi. Dağ, hazırladığı reklam filminde İzmir'in trafik çilesine dikkat çekmiş ve trafik sorununun çözüleceğine vurgu yapmıştı.

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