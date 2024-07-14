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Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak'ta, yağmurda yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan Deniz'in son videosu ise yürekleri yaktı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yaşamlarını yitirmişti. Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olan videosu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti.



2 ARKADAŞIN ÖLÜME GİTTİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca, bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görülüyor.



ÖZGE'NİN SON VİDEOSU YÜREK YAKTI
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son anlarına dair çekilmiş olduğu videosu ortaya çıktı. Yürekleri yakan görüntüde Özge'nin gülümsediği ve yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor.

Öte yandan, İnanç Öktemay dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca'da defnedilmişti. Özge Ceren Deniz'in de bugün memleketi Osmaniye'de defnedileceği öğrenildi.

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