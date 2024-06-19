yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada | Video

Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada | Video

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken o anlar araç kamerasınca görüntülendi.

Çanakkale Eceabat’ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’de Dikili’de korkutan yangın
İzmir'de Dikili'de korkutan yangın
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
’Kız meselesi’ kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
'Kız meselesi' kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
Yangın söndürme uçağı Didim’de göle sert iniş yaptı
Yangın söndürme uçağı Didim'de göle sert iniş yaptı
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
İzmir’deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
İzmir'deki firari hırsız balkona tırmanırken böyle görüntülendi
İzmir’de otluk alandaki yangın palet fabrikasına sıçradı
İzmir'de otluk alandaki yangın palet fabrikasına sıçradı
Bornova’da orman yangınına havandan karadan müdahale
Bornova'da orman yangınına havandan karadan müdahale
Türk Hava Yolları, Refik Anadol ile “Inner Portrait”i sundu
Türk Hava Yolları, Refik Anadol ile “Inner Portrait”i sundu
Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika: Çanakkale’de orman yangını!
Son dakika: Çanakkale'de orman yangını!
İzmir’de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
İzmir'de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kaza yaptığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi. Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda S.K. idaresindeki 20 SK 989 plakalı otomobil, refüje çarparak yan yola geçti. Otomobil, yön levhasına çarparak durabildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sırasında otomobilin ön kısmında başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

EN YENİ VİDEOLAR

Çanakkale Eceabat’ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını | Alevlerle mücadele sürüyor
İzmir’de Dikili’de korkutan yangın
İzmir'de Dikili'de korkutan yangın
İzmir’de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
İzmir'de alevler otopark ve sitelere doğru ilerledi! Vatandaşların panik anları kamerada
’Kız meselesi’ kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
'Kız meselesi' kanlı bitti! Gece yarısı evini basıp bıçakladılar
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır
Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı birliğin teminatıdır
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram mesajı
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe bayram mesajı