Refüje çarparak alev aldı! Denizli'deki feci kaza anı kamerada | Video

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kaza yaptığı anlar, araç kamerasınca kaydedildi. Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda S.K. idaresindeki 20 SK 989 plakalı otomobil, refüje çarparak yan yola geçti. Otomobil, yön levhasına çarparak durabildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sırasında otomobilin ön kısmında başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.