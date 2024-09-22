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Savaşa gider gibi gelin almaya gittiler... Polisin müdahalesiyle bitti

Aydın'da bir düğün konvoyunda gelin alma töreni sırasında, 'savaşa gider gibi' uzun namlulu silahlarla ateş açılması, çevrede korku dolu anlar yaşatırken, polis müdahalesiyle olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

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Aydın'ın Efeler ilçesi Osmanyozgatlı Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında düzenlenen bir düğün, sıradışı görüntülere ve tepkilere neden oldu. Gelin alma töreni için oluşturulan konvoy, yolu kapatıp uzun namlulu silahlarla ateş açan şahıslarla birlikte kargaşaya dönüştü. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.



DÜĞÜN KONVOYUNDA SİLAHLAR PATLADI

Olay, Batı Aydın Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Düğün konvoyunda yer alan onlarca araç, çevreye rahatsızlık vererek ilerlemeye başladı. Konvoydan yükselen silah sesleri ve bazı araçların drift atması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Rahatsız edici gürültüler ve tehlikeli manevralar sonrası bölgedeki halk, durumu yetkililere bildirdi.



İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda konvoya müdahale etmek üzere bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şüphelilerin S.B. ve N.S. olduğu tespit edildi. İki araç içerisinde yarı otomatik ruhsatsız tüfek ve pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 şüpheli 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan ateş ettikleri silahlar ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, konvoydaki diğer kişilere de uyarılar yapıldı. Polis, olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve durumu kontrol altına aldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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