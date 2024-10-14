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Şehrin göbeğinde palalı bıçaklı kavga! Akılalmaz görüntüler

Muğla Marmaris'te sokakta palalı kavga kameralara yansıdı. Bir kişinin tartıştığı kişiye palayla saldırması sosyal medyada tepki topladı. Tartıştığı kişinin elinde de büyük bir bıçak olması dikkat çekerken çevredekilerin araya girmesi ile olayda yaralanan olmadı Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında çıkan palalı kavga vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çekilen görüntülerde kavga edenlerden birinin çıkardığı palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kavga çıktı. Gürültüyü duyarak pencereye çıkan vatandaşlar, elinde kılıca benzer palayı tartıştığı kişiye sallayan şahısla karşılaştılar. O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde bir erkek şahsın elindeki palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi ve tanıdıklarının araya girmesi ile sakinleştirilen şahsın arabasının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Tartışmaya dahil olan kişilerin ve çevredekilerin olayı polise bildirmediği bilgisi edinilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçlerinin harekete geçtiği öğrenildi. Kimsenin yaralanmadığı, sokak ortasındaki palalı ağız kavgası konusu ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.
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