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Son dakika! Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama

Son dakika haberleri... Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Son dakika haberi... Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Balıkesir Valisi Ustaoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybettiği, içerde kalan personelleri kurtarmak için çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi. Şu ana kadar 3 yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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