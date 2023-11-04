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    Son dakika: İzmir'de orman yangını | Video

    Giriş Tarihi: 04.11.2023, 14:14

    Son dakika haberi...İzmir’in Dikili ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki kuvvetli rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Dikili ilçesi Seçkinler Sitesinin üzerinde bulunan makilik alanda orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bergama, Aliağa ve Dikili'den takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

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