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Yeniasır TV Yaşam SON DAKİKA | İzmir'de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi

SON DAKİKA | İzmir'de polisten kaçarken motosikletleri ezdi geçti: O anlar anbean kaydedildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de polisten kaçan araç sürücüsü, park halindeki motosikletleri ezip ters yöne girerek kaçmaya çalıştı; kıskıvrak yakalanan şüphelinin 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan dehşet anları ise kamera tarafından kaydedildi.

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İZMİR SON DAKİKA HABERİ.... İzmir'de polis ekiplerinden kaçan bir araç sürücüsü, park halindeki motosikletleri ezerek kaçmaya çalıştı. Ters yöne giren ve araçlarla kafa kafaya gelen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bornova Küçükpark'ta meydana geldi. Buca ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 41 ALA 392 plakalı araç, Yeşildere Caddesi'nden Karşıyaka istikametine doğru kaçmaya başladı. Harekete geçen İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için yakındaki tüm ilçelerde kapama yaptı. Bornova yönüne giren araç, Küçükpark'ta polis tarafından çembere alındı. Polisten kaçmaya çalışan araç sürücüsü, motokuryelerin park halinde bulunan motosikletlerini ezip geçerek ters yöne girdi. Burada durmak zorunda kalan aracın sürücüsü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan olay anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde polisten kaçan aracın park halindeki bir çok motosiklete çarpıp zarar verdiği, sonrasında ters yöne girerek önündeki aracı sıkıştırdığı ve durmak zorunda kaldığı anlar yer aldı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Cinsel Saldırı suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza ile aranan Y.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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