 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Torundan dedeye kanlı pusu: Zili çaldı, saklandı, vurdu!

Torundan dedeye kanlı pusu: Zili çaldı, saklandı, vurdu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan şok edici bir olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesine koşar adımlarla yaklaşarak onu tabancayla bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

100 metre yükseklikte nefes kesen operasyon! Keçi için seferber oldular
100 metre yükseklikte nefes kesen operasyon! Keçi için seferber oldular
Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar
Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar
Kardeşini tedavi eden doktora saldırdı! Çanakkale’deki o anlar kamerada
Kardeşini tedavi eden doktora saldırdı! Çanakkale'deki o anlar kamerada
İzmir’de nefes kesen şafak baskını! 293 kişi gözaltına alındı
İzmir'de nefes kesen şafak baskını! 293 kişi gözaltına alındı
İzmir’de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
İzmir'de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada
İzmir’de meteor düştü iddiası! Görüntüler anbean kaydedildi
İzmir'de meteor düştü iddiası! Görüntüler anbean kaydedildi
İzmir’deki o trafik magandası yakalandı! Görüntü sosyal medyada tepki çekmişti
İzmir'deki o trafik magandası yakalandı! Görüntü sosyal medyada tepki çekmişti
Türkiye’nin konuştuğu İzmir’deki taksici cinayeti davasından ne sonuç çıktı?
Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki taksici cinayeti davasından ne sonuç çıktı?
İzmir’deki taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal hakim karşısına çıkıyor
İzmir'deki taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal hakim karşısına çıkıyor
Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti
Yunan ekipler lastik botun motorunu söküp 13’ü çocuk 24 göçmeni ölüme terk etti
Ege’nin o ilinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
Ege'nin o ilinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştı
Görüntü İzmir’den: Direksiyon başında uçucu madde çekti
Görüntü İzmir'den: Direksiyon başında uçucu madde çekti 14.2.2024 13:55:34
Meteoroloji uyarmıştı! Çeşme’de cadde ve sokaklar beyaza büründü
Meteoroloji uyarmıştı! Çeşme'de cadde ve sokaklar beyaza büründü
VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir'in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

DEDESİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EN YENİ VİDEOLAR

100 metre yükseklikte nefes kesen operasyon! Keçi için seferber oldular
100 metre yükseklikte nefes kesen operasyon! Keçi için seferber oldular
Başkan Erdoğan Afyon’da: Yapay zeka neyi emrederse onu aday gösterdiler; Allah CHP’li seçmene sabır versin!
Başkan Erdoğan Afyon'da: Yapay zeka neyi emrederse onu aday gösterdiler; Allah CHP'li seçmene sabır versin!
Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar
Seyir halindeki aracın üzerine çıkıp alkolle ellerini yıkadılar
Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 59. yeni bölüm fragmanı
Denizli’deki maçta yürekler ağza geldi! Çarpışınca bilincini kaybedip yere yığıldı
Denizli'deki maçta yürekler ağza geldi! Çarpışınca bilincini kaybedip yere yığıldı
Milli muharip uçak KAAN, gökyüzüyle buluştu
Milli muharip uçak KAAN, gökyüzüyle buluştu