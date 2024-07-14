yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Turistler şaşkına döndü! Güneşlenen insanların arasına daldılar

Turistler şaşkına döndü! Güneşlenen insanların arasına daldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, domuz sürüsü sahile indi. Şezlonglar arasında gezinen domuzları gören turistler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra şaşkın bakışlar altında ormana döndü.

Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
İzmir’deki facia ’geliyorum’ demiş! 9 Ocak’taki görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'deki facia 'geliyorum' demiş! 9 Ocak'taki görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı 13.7.2024 19:27:22
Muğla’da feci kaza
Muğla'da feci kaza 13.7.2024 19:27:22
Muğla’da can pazarı: Freni patlayan tur otobüsü dehşet saçtı:
Muğla'da can pazarı: Freni patlayan tur otobüsü dehşet saçtı: 13.7.2024 19:27:22
Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı
Yunanlardan Türk balıkçı teknesine saldırı! Denizin ortasında çarpıp kaçtılar: 2 yaralı
Alevler birden yayılınca... Mahalle sakinlerinin büyük paniği
Alevler birden yayılınca... Mahalle sakinlerinin büyük paniği
İzmir Çeşme açıklarında göçmen faciası! Cansız bedenlerine ulaşıldı
İzmir Çeşme açıklarında göçmen faciası! Cansız bedenlerine ulaşıldı 9.7.2024 15:43:03
Bu hırsızlık pes dedirtti: Çam ağacını sökerek çaldı
Bu hırsızlık "pes" dedirtti: Çam ağacını sökerek çaldı
Bodrum’da lüks VİP araçla göçmen kaçakçılığı! İHA ile tespit edildi
Bodrum'da lüks VİP araçla göçmen kaçakçılığı! İHA ile tespit edildi
Trafik kazası husumete dönüşmüştü! İzmir’deki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Trafik kazası husumete dönüşmüştü! İzmir'deki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Kütahya’da akılalmaz olay! Çocuklar park halindeki minibüsü ateşe verdi
Kütahya'da akılalmaz olay! Çocuklar park halindeki minibüsü ateşe verdi
Kahvehanede okey oynamalarına yağmur bile engel olamadı! İzmir’de ilginç anlar
Kahvehanede okey oynamalarına yağmur bile engel olamadı! İzmir'de ilginç anlar
VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te, domuz sürüsü sahile indi. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören turistler, o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Domuz sürüsü, Marmaris'te halk plajına indi. Plajda şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli-yabancı turistler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Uzun süre plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü, daha sonra ormana döndü. Marmaris'te ormana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

EN YENİ VİDEOLAR
Tekne ile kaçarken yakalandılar! İzmir açıklarında film gibi operasyon | VİDEO
Tekne ile kaçarken yakalandılar! İzmir açıklarında film gibi operasyon | VİDEO
Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
Özge Ceren Deniz’in son videosu yürek yaktı! İzmir’deki elektrik faciasında can vermişti | VİDEO
Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
Donald Trump’a suikast girişimi! Saldırıda dikkat çeken detaylar
İzmir’deki facia ’geliyorum’ demiş! 9 Ocak’taki görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'deki facia 'geliyorum' demiş! 9 Ocak'taki görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: FETÖ’cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan: FETÖ'cü hainlerin 40 yıllık planları birkaç saat içinde boşa gitti
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu