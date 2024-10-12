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Yağış ve fırtına Çanakkale’yi yıktı geçti! Her şey 10 dakika içinde oldu

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 10 dakika süren şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar caddeleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkılırken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki ve Biga çevrelerinde daha fazla yağış uyarısında bulundu.

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Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Gelibolu'da saat 16.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkıldı.



Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 saatte halkı dikkatli olması için uyararak, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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