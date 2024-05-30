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Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Görüntüler Aydın'dan

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir genç kadın tartışıyormuş gibi yaparak karayoluna çıktı ve seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatmaya başlayan kadın, çevredeki insanların durumu fark etmesi ve numarasını anlaması üzerine ayağa kalkmak zorunda kaldı. Olanları ise herkes ağzı açık izledi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir erkekle tartışıyor gibi yapan genç kadın, karayoluna çıkarak seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Hareketsiz şekilde yatan kadının numarasını çevredekiler yutmayınca ayağa kalktı.



Cep telefonuna kaydedilen olay, Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Objektiflere yansıyan görüntülere göre, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın bir erkekle yol kenarında tartışıyor.

Bir süre sonra kadın dikkatlice karayoluna koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı. Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

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