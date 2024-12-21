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Yolcu minibüsü cayır cayır yandı

Muğla'da seyir halindeki özel toplu taşıma aracı motor bölümlünde çıkan arıza sonrası cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kocabel mevki yol üzerinde bulunan minibüste başlayan yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca ve Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınına Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortaca ve Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablosunun ark yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yanan minibüste bulunan yolcuların aracı terk ettiği, herhangi bir yaralanmanın olmadığı açıkladı.

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