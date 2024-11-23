yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi

Yolcu treni ile otomobil çarpıştı: O anlar böyle kaydedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada hemzemin geçitteki yolcu treniyle otomobil çarpıştı.1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına böyle kaydedildi.

İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi 23.11.2024 10:44:37
İzmir’de 6 yaşındaki Muhammed Talha’ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
İzmir'de 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı 22.11.2024 12:25:20
Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti
Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti 22.11.2024 09:12:44
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştılar! O magandalar tutuklandı 22.11.2024 09:07:09
Son dakika... Afyon’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika... Afyon'da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor 21.11.2024 19:16:59
Böyle kaza görülmedi! Kütahya’da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti
Böyle kaza görülmedi! Kütahya'da kontrolden çıkan araç önüne geleni ezdi geçti 21.11.2024 12:54:31
Bodrum’da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Bodrum'da kuryeye kumpas! Önce çarptılar, sonra darp ettiler 20.11.2024 19:24:26
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Denizli’de 3 aracın karıştığı korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı 19.11.2024 14:21:54
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba
5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba 18.11.2024 23:50:57
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu 18.11.2024 17:34:24
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla’daki o anlar kamerada
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar! Muğla'daki o anlar kamerada 18.11.2024 14:51:10
İzmir’de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO
İzmir'de infaz gibi saldırı! Motosiklet kaskıyla geldi; vurdu kaçtı | VİDEO 18.11.2024 14:08:34
Yenidoğan Çetesi için hesap vakti!
“Yenidoğan Çetesi” için hesap vakti! 18.11.2024 11:36:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'ndeki Acar Çiftliği yanındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'nin(68) kullandığı 45 LN 925 plakalı otomobil ile yolcu treni hemzemin geçitte çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olduğu ve hemzemin geçide geldiğinde kapalı olan tan tanı son anda fark ettiği, panik yapıp rayların üzerinde durduğu görüldü.

EN YENİ VİDEOLAR
Başkan Erdoğan: UCM’nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz
Başkan Erdoğan: UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararını destekliyoruz
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
İzmir otobanında faciadan dönüldü! Ters yönden 150 km hızla ilerledi
Başkan Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık hedefindeyiz | video
Başkan Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlık hedefindeyiz | video
İzmir’de 6 yaşındaki Muhammed Talha’ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
İzmir'de 6 yaşındaki Muhammed Talha'ya çarpmıştı: O sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı
Afyonkarahisar’da restoran yangını görüntüleri dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da restoran yangını görüntüleri dehşete düşürdü!
Bu nasıl insanlık! Bodrum’da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti
Bu nasıl insanlık! Bodrum'da vicdansız sürücü köpeği ezdi yoluna devam etti