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    Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti! Böyle yol yardımı görülmedi

    Giriş Tarihi: 16.12.2023, 12:21

    Muğla'da yolda kalan bir araca yardım etmeye çalışan kişi, olaya farklı bir yaklaşım sergileyerek çekme halatı yerine bir genci tercih etti. Bu ilginç yardım yöntemi, hem tehlikeli hem de gülümseten anlara sahne oldu.

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    Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde yolda kalan bir araç Türk usulü yardımla gideceği noktaya ulaştırıldı. Olayda yolda kalan aracı götürmek için çekme halatı yerine bir gencin kullanılması görenleri şaşırttı.

    İlginç olay Menteşe ilçe merkezinde kaydedildi. Edinilen bilgiye göre; gece yolda kalan bir aracı gideceği noktaya götürmek için yardımcı koşan kişiler, çalışan bir araç ile yolda kalan diğer aracın arasına bir genci uzattılar.

    İtme işleminde kullanılacak olan aracın ön kaportası üzerine uzanan bir şahıs hareket eden araçtan aldığı güçle ayaklarını öndeki aracın arka tamponuna dayayarak tehlikeyi aldırış etmeden öndeki aracın gideceği noktaya ulaştırılmasına bu şekilde yardımcı olmaya çalıştı.

    Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olay, objektiflere bu şekilde yansıdı.

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