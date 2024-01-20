Yunan botu kaçak göçmenlerin botunu batırmaya çalıştı! Çanakkale'deki o anlar kamerada | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/yunan-botu-kacak-gocmenlerin-botunu-batirmaya-calisti-canakkaledeki-o-anlar-kamerada-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik botu, içerisinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin olduğu botu batırmaya çalıştı.Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin imdadına yetiştiği göçmenler kurtarılırken o anlar bir balıkçı tarafından kaydedildi.