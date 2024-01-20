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    Yunan botu kaçak göçmenlerin botunu batırmaya çalıştı! Çanakkale'deki o anlar kamerada | Video

    Giriş Tarihi: 20.01.2024, 11:32

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik botu, içerisinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin olduğu botu batırmaya çalıştı.Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin imdadına yetiştiği göçmenler kurtarılırken o anlar bir balıkçı tarafından kaydedildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay, saat 21.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında meydana geldi. Balıkçı Veli Koyuncu, teknesiyle avlanmaya çıktığı Ege Denizi'nde, Yunan Sahil Güvenlik botunun, içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını gördü. Lastik botun çevresinde Yunan botu tur atarken, batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenler ise büyük korku yaşadı. Balıkçı Veli Koyuncu, cep telefonu kamerası ile Yunan botunu görüntüleyip, bölgede beklemeye başladı. Türk balıkçıları gören Yunan botu batırma girişimini durdurup, bekleyişe geçti.

    Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak karaya çıkarıldı.

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